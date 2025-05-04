Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Turun di SPBU BP, Pertamina, Shell dan Vivo per 4 Mei 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |06:10 WIB
Harga BBM Turun di SPBU BP, Pertamina, Shell dan Vivo per 4 Mei 2025
Harga BBM Turun di SPBU BP, Pertamina, Shell dan Vivo per 4 Mei 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), termasuk BP, Pertamina, Shell, dan Vivo, mengalami penurunan per 4 Mei 2025. Penurunan harga ini disambut baik oleh masyarakat karena dapat sedikit mengurangi beban pengeluaran di bulan ini.

Penurunan harga BBM kali ini tidak terjadi secara kebetulan. Beberapa faktor signifikan turut berkontribusi terhadap penurunan harga di seluruh SPBU, baik yang dikelola oleh perusahaan swasta maupun Pertamina.

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Kebijakan ini merupakan revisi dari Kepmen sebelumnya, yaitu No. 62 K/12/MEM/2020, yang mengatur formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran untuk jenis BBM umum, baik bensin maupun solar, yang disalurkan melalui SPBU.

Perubahan ini mengikuti penurunan harga minyak global yang telah terjadi secara signifikan. Selain itu, perubahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dan efisiensi dalam distribusi BBM di dalam negeri juga berkontribusi pada turunnya harga di pasar.

Berikut daftar lengkap harga BBM per 4 Mei 2025: 

Harga BBM Pertamina: 

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.300 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.150 per liter

Dexlite: Rp13.350 per liter

Pertamina Dex: Rp13.750 per liter

Harga BBM Shell: 

Shell V-Power: dari Rp13.370 menjadi Rp13.170 per liter

Shell V-Power Diesel: dari Rp14.060 menjadi Rp13.810 per liter

Shell V-Power Nitro+: dari Rp13.550 menjadi Rp13.360 per liter

 

