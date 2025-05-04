Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Daerah Penghasil Kurma di Indonesia

Beby Apriliani , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |22:06 WIB
5 Daerah Penghasil Kurma di Indonesia
5 Daerah Penghasil Kurma di Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - 5 daerah penghasil kurma di Indonesia. Kurma ternyata juga dapat tumbuh subur di beberapa wilayah Indonesia.

Daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki iklim yang relatif kering dan kurang hujan, sehingga berpotensi untuk pertumbuhan kurma. 

Pohon kurma ini biasanya tumbuh di gurun kering dan panas di Afrika dan Timur Tengah, seperti Mesir, Irak, dan Arab Saudi. Namun ternyata, Indonesia yang terkenal dengan negara iklimnya yang tropis, memiliki potensi besar untuk budidaya kurma. 

Meskipun kurma identik dengan wilayah kering dan panas di Timur Tengah, beberapa daerah di Indonesia menunjukkan kemajuan dalam produksi buah manis ini.Kurma telah menjadi bagian penting dari budaya orang di Mediterania, Timur Tengah, dan daerah subtropis lainnya. 

Buah ini dipercaya berasal dari wilayah Mesopotamia kuno (yang sekarang termasuk Irak, Kuwait, dan bagian Iran), yang telah dikonsumsi sejak zaman kuno. 

Daerah Penghasil Kurma di Indonesia

1. Desa Ranah Sungkai, Riau

Pohon kurma dapat tumbuh subur di Desa Ranah Sungkai, Kampar.

2. Pasuruan, Jawa Timur

Kurma dapat tumbuh subur di Kecamatan Sukorejo, Posuran. Jowe timur.

3. Binjai, Sumatera Utara

Di daerah ini, kebun kurma tumbuh di lahan yang cukup luas, sehingga bisa dipanen dan dijual ke beberapa pasar di Indonesia menjelang ramadan.

 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Tumbuhan Kurma Kurma pertanian
