Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ternyata SLIK Masih Jadi Hambatan Masyarakat RI Punya Rumah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |17:53 WIB
Ternyata SLIK Masih Jadi Hambatan Masyarakat RI Punya Rumah
Masyarakat Beli Rumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi hambatan bagi masyarakat yang hendak mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

1. Mekanisme Profiling

Joko mengatakan, sebetulnya para pengembang perumahan terutama di bawah asosiasi REI memiliki mekanisme profiling calon konsumen terlebih dahulu sebelum menjual properti. Mekanisme ini hampir sama seperti yang dilakukan oleh perbankan yaitu melihat riwayat kredit calon konsumen.

"Kami ini, sebelum konsumen di proses perbankan, atau pada saat mereka mau membeli rumah, sebelum DP, itu kita kan juga profiling sendiri," ujarnya saat dihubungi Okezone, Senin (5/5/2025).

Setelah lulus dari profiling yang dilakukan oleh pengembang, barulah data calon konsumen ini diserahkan ke perbankan. Sampai di perbankan kembali dilihat catatan kredit lewat SLIK OJK. Hal ini menurut Joko kurang efisien dan mampu menghambat serapan pasar properti.

Joko menjelaskan, hal ini dilakukan para pengembang untuk mengantisipasi kredit macet konsumen jika terdeteksi punya riwayat kredit yang buruk. Karena hal ini akhirnya juga berpengaruh terhadap pendapatan para pengembang. Sehingga dipastikan proses profiling ini cukup untuk mengukur kemampuan calon konsumen sebelum membeli perumahan.

"Iya jadi semacam filter 2 kali, karena kan kita juga tidak mau mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Secara SLIK kita pertanggungjawaban, baru kita masukan ke perbankan (jika lolos profiling)," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/470/3170474/rumah_subsidi-vtS0_large.jpg
KUR Rumah Subsidi Dimulai Oktober 2025, Anggarkan Rp130 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/470/3164648/rumah-DPVF_large.jpg
Skema Subsidi Rumah Akan Diubah dari Cicilan Jadi Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/470/3160948/rumah-VwMC_large.jpg
Rumah Subsidi 36 Meter Persegi Bakal Dijual di Bawah Rp60 Juta, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/470/3160005/rumah_subsidi-m9Ag_large.jpg
100 Rumah Subsidi Ditargetkan untuk Pegawai ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/470/3158414/rumah-esmc_large.jpg
5.000 Rumah Subsidi Ditargetkan untuk Guru Ngaji hingga Dai, Skema KPR Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/470/3154865/ide_rumah_subsidi-oxJY_large.jpg
3 Fakta Rumah Subsidi Minimalis Ukuran 18 Meter Batal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement