HOME FINANCE HOT ISSUE

Strategi RI Hadapi Perang Dagang, Tawarkan Investasi Kompetitif

Ameiliani Putri , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |21:02 WIB
Strategi RI Hadapi Perang Dagang, Tawarkan Investasi Kompetitif
Kebijakan tarif resiprokal terbaru yang diumumkan pemerintah Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran . (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Kebijakan tarif resiprokal terbaru yang diumumkan pemerintah Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku perdagangan global. Langkah yang diambil Presiden Donald Trump ini mencerminkan pendekatan perdagangan yang semakin transaksional dan sulit diprediksi, serta berpotensi mengganggu hubungan dagang, termasuk dengan negara mitra seperti Indonesia.

1. Strategi Indonesia

Menanggapi dinamika tersebut, Center for Market Education (CME) menilai bahwa respons pemerintah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Di tengah ketegangan perdagangan dan ketidakpastian geopolitik global, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya menjadikan Indonesia sebagai pusat investasi yang kompetitif.

"Beliau menekankan pentingnya kemudahan berusaha serta penyederhanaan birokrasi dan regulasi yang selama ini membebani pelaku usaha," ujar CEO CME Carmelo Ferlito, Selasa (6/5/2025).

Menurut Ferlito, keterbukaan perdagangan, arus investasi, dan inovasi merupakan kunci untuk menjawab tantangan global saat ini. Kombinasi ketiganya diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan mengeluarkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

2. Daya Saing RI

Di tengah memanasnya perang tarif global, isu daya saing nasional kembali mencuat. Studi menunjukkan bahwa proteksionisme justru cenderung menghambat kemajuan ekonomi. Daya saing tidak lahir dari isolasi, melainkan dari keterbukaan dan inovasi.

Meski saat ini peringkat daya saing Indonesia belum memuaskan, hal ini justru membuka peluang besar untuk perbaikan. Pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini, apalagi banyak perusahaan global—khususnya dari AS dan Eropa—yang tengah mencari alternatif rantai pasok di Asia.

 

Telusuri berita finance lainnya
