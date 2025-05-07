Boy Thohir Borong 46,8 Juta Saham MBMA

JAKARTA - Garibaldi Thohir memperluas portofolio investasinya di pasar modal dengan memborong saham saham PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA). Pria yang akrab disapa Boy Thohir ini membeli sejumlah 46,8 juta lembar saham MBMA.

Boy Thohir ini mengatakan, aksi beli di tengah masih fluktuatifnya indeks harga saham gabungan (IHSG) ini dilakukan karena fundamental ekonomi nasional yang masih solid.

1. Fundamental Ekonomi RI

Terlebih, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal I/2025 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,87%, angka yang relatif baik mengingat situasi ekonomi global tengah disibukkan dengan perang tarif.

"Hal ini dilakukan karena saya percaya terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan fundamental operasional perusahaan" katanya, Rabu (7/5/2025).

Dia menambahkan, pemilihan MBMA didasari oleh keterlibatannya sebagai salah satu pendiri Merdeka Group, serta prospek bisnis perusahaan yang kuat dalam jangka panjang, yang ditopang oleh kebijakan pemerintah yang secara konsisten mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.