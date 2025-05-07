Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bill Gates Diajak Jadi Pengurus Danantara

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |15:42 WIB
Bill Gates Diajak Jadi Pengurus Danantara
Presiden Prabowo dan Bill Gates (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan pendiri Gates Foundation, Bill Gates telah membahas penguatan kolaborasi khususnya melalui pengembangan Danantara Trust Fund saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

1. Ajak Bill Gates

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta kepada Bill Gates masuk dalam struktur kepenngurusan Danantara. Budi menyebut Danantara Trust kemungkinan bakal mirip seperti Temasek Trust di Singapura.

"Saya harap Anda dapat duduk dalam struktur dewan (kepengurusan) Pak Bill. Bapak bisa duduk bersama Ray Dalio, teman Bapak juga. Bapak (Bill Gates) dengan Pak Ray Dalio juga duduk bersama-sama di struktur dewan pengurus filantropi China (bidang) pendidikan. Pak Rosan (dengan Danantara) memiliki cukup banyak anggaran sebagai katalisator," kata Budi Gunadi.

Menkes Budi juga yakin keterlibatan Bill Gates di Danantara Trust dapat membantu badan filantropinya Danantara untuk dipercaya banyak pihak sehingga mereka dapat ikut berkontribusi ke Danantara Trust.

 

Halaman:
1 2
