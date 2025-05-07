Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Hadiahnya Jutaan! Jangan Sampai Ketinggalan Kuis Berhadiah MotionBank di MNCTV!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |10:25 WIB
Hadiahnya Jutaan! Jangan Sampai Ketinggalan Kuis Berhadiah MotionBank di MNCTV!
Hadiahnya Jutaan! Jangan Sampai Ketinggalan Kuis Berhadiah MotionBank di MNCTV! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank menyelenggarakan program kuis interaktif bertajuk Kuis MotionBank Berhadiah, yang rutin tayang setiap harinya di MNCTV mulai pukul 19.30 WIB.

Jangan sampai ketinggalan ya! Meskipun ditayangkan hanya 5 menit, kamu memiliki kesempatan besar untuk memenangkan hadiah, karena akan ada 5 orang pemenang beruntung setiap harinya yang berhak mendapat hadiah uang tunai masing-masing Rp 500 ribu. 

Untuk berpartisipasi dalam Kuis Berhadiah MotionBank sangat mudah, simak deretan ketentuan berikut agar kesempatan menang kamu semakin besar!


1. Saksikan Kuis Berhadiah MotionBank setiap hari pada pukul 19.30-19.35 WIB di MNCTV.
2. ⁠Telepon ke nomor interaktif yang muncul di layar TV (021) 5300 070 saat kuis berlangsung.
3. Setelah terhubung, ucapkan password: MotionBank, Mo Apa Aja Bisa.
4. Jawab satu pertanyaan dari host dengan tepat untuk mendapatkan hadiah.

Yang tak kalah penting, pastikan kamu sudah memiliki rekening Tabungan Motion Cuan ya! Karena hadiah yang berhasil kamu menangkan dari Kuis Berhadiah MotionBank nantinya akan ditransfer ke rekening Tabungan Motion Cuan kamu. 

 

