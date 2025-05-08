Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina hingga Shell Cs Hari Ini yang Resmi Turun, dari Pertalite-Super

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |07:33 WIB
JAKARTA - Cek daftar harga BBM terbaru hari ini, Kamis 8 Mei di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP. Di mana harga BBM yang dijual di Pertamina, Shell, Vivo dan BP turun sejak 1 Mei 2025.

Vivo pun kembali menurunkan harga BBM pada 2 Mei 2025. Berikut ini daftar harga BBM di Pertamina, Shell, Vivo dan BP yang berlaku hari ini, Kamis 8 Mei 2025.

1. Harga BBM Pertamina

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.300 per liter

Pertamax Green: Rp13.150 per liter

Pertamina Dex: Rp13.750 per liter

 

