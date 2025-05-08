JAKARTA - Cek daftar harga BBM terbaru hari ini, Kamis 8 Mei di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP. Di mana harga BBM yang dijual di Pertamina, Shell, Vivo dan BP turun sejak 1 Mei 2025.
Vivo pun kembali menurunkan harga BBM pada 2 Mei 2025. Berikut ini daftar harga BBM di Pertamina, Shell, Vivo dan BP yang berlaku hari ini, Kamis 8 Mei 2025.
Solar Subsidi: Rp6.800 per liter
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.400 per liter
Pertamax Turbo: Rp13.300 per liter
Pertamax Green: Rp13.150 per liter
Pertamina Dex: Rp13.750 per liter