HOT ISSUE

PNS Kemendag Wajib Pakai Produk Lokal Setiap Hari Kamis

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |11:10 WIB
PNS Kemendag Wajib Pakai Produk Lokal Setiap Hari Kamis
Mendag Minta PNS Pakai Produk Lokal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan menggunakan produk lokal setiap hari Kamis, terutama atribut pakaian yang digunakan. 

1. Bentuk Dukungan

Mendag mengatakan upaya ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM agar produknya bisa lebih di serap oleh pasar. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu menjadi kampanye positif kepada masayrakat untuk menggunakan produk-produk lokal.

"Bagaimana kita bangga, beli dan pakai produk lokal, kita mulai dari pegawai Kementerian Perdagangan. Setiap Kamis wajib pakai produk lokal, tapi kita berharap Senin sampai Minggu juga pakai lokal," ujarnya dalam acara 'Gerakan Kamis Pakai Lokal' di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Mendag mengatakan kedepan, pihaknya juga akan mendorong pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pusat untuk menggunakan produk-produk lokal. Paling tidak, ada satu hari untuk seluruh pegawai menggunakan produk lokal.

"Setelah itu gerakan ini akan kita lanjutkan ke daerah, kita akan kerjasama dengan Pemda, khususnya pegawai pemerintah, baik di pusat dan daerah bisa mempelopori untuk menggunakan produk lokal," tambahnya.

 

