Bulog Serap 2 Juta Ton Hasil Petani, Stok Beras RI Tembus 3,6 Juta Ton

JAKARTA - Perum Bulog menyerap lebih dari 2 juta ton setara beras dari hasil petani hingga awal Mei 2025. Dengan tambahan serapan ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 3,6 juta ton.

Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan capaian tertinggi dalam 57 tahun berdirinya Bulog. Stok pun siap digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah sesuai dengan penugasan.

Prihasto menegaskan bahwa Bulog akan melanjutkan penyerapan hasil panen petani guna memastikan harga gabah tetap menguntungkan petani, sekaligus menjaga ketersediaan beras yang cukup bagi masyarakat.

“Sesuai dengan penugasan pemerintah, kami membeli gabah kering panen dari petani dengan harga Rp6.500,-/kg. Melalui Tim Jemput Gabah Perum BULOG, bekerja sama dengan penyuluh pertanian dan Babinsa di lapangan, kami pastikan Bulog terus melakukan penyerapan sampai seluruh gudang penuh,” ujar Prihasto, Kamis (8/5/2025).