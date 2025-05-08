Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Koperasi Merah Putih Terbentuk 9.835 Unit, Ekonomi Desa Bergerak?

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |20:53 WIB
Koperasi Merah Putih Terbentuk 9.835 Unit, Ekonomi Desa Bergerak?
Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Koperasi Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa serta mempersingkat rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa saat ini pembentukan Koperasi Merah Putih berjalan progresif, sejalan dengan terbitnya produk hukum tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurut Zulhas, tercatat sudah terbentuk 9.835 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

"Sampai tadi sore karena setiap hari berkembang terus," ujar Zulhas kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/5/2025). 

Zulhas menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini bertujuan untuk memangkas rantai pasok yang panjang antara produsen dan konsumen. Selain itu, Koperasi juga akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya.

 

1 2
