IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.850

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat pada perdagangan Jumat (9/5/2025). Tepat pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka naik ke level 6.850, lebih tinggi dari penutupan sebelumnya di level 6.827.

Kemudian, IHSG bergerak naik hingga pada pukul 09.03 WIB, indeks berada di posisi 6.868 atau naik 0,60%. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 944,33 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp484,38 miliar, dan ditransaksikan sebanyak 79.492 kali.

1. Sektor Penopang IHSG

Adapun, sebanyak 226 saham harganya naik, 147 saham harganya turun dan 199 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 0,77%, sektor energi naik 0,57%, sektor kesehatan naik 0,43%, sektor keuangan naik 0,38%, sektor infrastruktur naik 0,64%, sektor bahan baku naik 0,90%, sektor transportasi naik 0,49%, sektor siklikal naik 0,12%, sektor properti naik 0,46% dan sektor non siklikal naik 0,20%. Sedangkan sektor industri turun 0,08%.