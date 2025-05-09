RI-Jepang Sepakat Tingkatkan Investasi, Perjanjian IJEPA Rampung Tahun Ini

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa hubungan bilateral antara kedua negara harus terus diperkuat demi menjaga keberlangsungan bisnis yang telah terjalin dengan baik selama ini.

“Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengizinkan saya hadir di Jepang untuk menerima penghargaan ini. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah dan para pemangku kepentingan Jepang dalam berbagai kerja sama dengan Indonesia, terutama sejak saya menjadi Menteri Perindustrian pada 2016 hingga kini menjabat Menko Perekonomian,” kata Airlangga, Jumat (9/5/2025).

1. Perjanjian Indonesia-Jepang

Dalam kunjungan tersebut, Airlangga bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Muto Yoji. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama di sektor perdagangan dan investasi, serta mendorong penyelesaian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), yang telah diratifikasi oleh Parlemen Jepang dan ditargetkan selesai di Indonesia pada semester II-2025.

Airlangga juga melakukan pertemuan dengan Chairman Keidanren (Federasi Bisnis Jepang) yang mewakili 1.542 entitas usaha, 106 asosiasi industri, dan organisasi ekonomi dari 47 prefektur di Jepang, serta dengan Presiden Kamar Dagang dan Industri Jepang (JCCI), Ken Kobayashi.

“Keidanren terus mendukung posisi Indonesia dalam proses aksesi ke OECD maupun CPTPP. Bersama JCCI, beberapa proyek sudah berjalan seperti MRT Jakarta dan PLTP Muara Laboh yang menjadi bagian dari inisiatif AZEC. Ke depan, kerja sama terbuka luas di sektor manufaktur, energi terbarukan, dan infrastruktur berkelanjutan,” ungkap Airlangga.

2. Jepang Beri Penghargaan pada Menko Airlangga

Dalam kesempatan itu, Airlangga menerima penghargaan Bintang Jasa Musim Semi Tahun 2025, The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star, dari Pemerintah Jepang atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Jepang. Penghargaan yang diberikan langsung oleh Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, ini menjadi simbol kuatnya persahabatan kedua negara sekaligus kado spesial dalam momentum peringatan HUT RI ke-80.

Selain Airlangga, penghargaan serupa juga diberikan kepada Menteri Luar Negeri RI periode 2009–2014, Marty Natalegawa.

“Setelah itu, saya juga bertemu dengan Kaisar Jepang. Beliau menyampaikan terima kasih atas kerja sama Jepang dengan berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, beliau juga menyampaikan pesan agar seluruh delegasi senantiasa sehat dan kembali dengan selamat,” tutur Airlangga.

Indonesia juga berperan aktif dalam inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) yang diluncurkan oleh PM Fumio Kishida pada KTT G20 Tahun 2022 di Indonesia. Salah satu proyek konkret AZEC, yakni PLTP Muara Laboh di Solok, Sumatera Barat, telah diluncurkan pada 5 Mei 2025. Proyek lain yang masih dalam pipeline antara lain Proyek Legok Nangka Waste-to-Energy, PLTP Sarulla, serta jaringan transmisi listrik Jawa–Sumatera.

“Untuk AZEC, Pemerintah Jepang telah menyiapkan dana khusus sebesar USD 500 juta. Kini, Indonesia dan Jepang telah menyusun lebih dari 175 MoU. Beberapa proyeknya mendukung pengurangan emisi menuju Net Zero Emission Indonesia pada 2060. Pertemuan Presiden Prabowo dan mantan PM Kishida juga menghasilkan pembentukan joint task force, yang di Indonesia dipimpin oleh Kemenko Perekonomian,” jelas Airlangga.