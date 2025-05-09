Menko AHY Ajak Bank Internasional Danai Proyek Infrastruktur RI

Menko AHY bekerja sama dengan Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (Perbina) dan Standard Chartered menggelar Focus Group Discussion. (Foto: Okezone.com/Kemenko Infra)

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bekerja sama dengan Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (Perbina) dan Standard Chartered menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Unlocking Infrastructure Financing: Perspectives from International Financial Institutions” di Hotel Park Hyatt Jakarta.

1. Bagian dari Road to ICI

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Road to International Conference on Infrastructure (ICI) yang akan digelar dalam waktu dekat.

ICI adalah forum strategis yang akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan internasional, untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra global dalam mendukung agenda pembangunan nasional, sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami ingin menghadirkan ide-ide terbaik, best practices, dan lessons learned dari berbagai institusi internasional, khususnya di kawasan Asia Pasifik,” ujar Menko AHY, Jumat (9/5/2025).

2. Dorong Perbankan Internasional

Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya peran strategis perbankan internasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Ia berharap ICI tidak hanya mendorong pembiayaan, tetapi juga melahirkan kemitraan jangka panjang yang berkelanjutan.

“Kita ingin memperkuat kemitraan jangka panjang. Itu yang lebih penting. Karena kita ingin Indonesia ini terus menjadi gravitasi baru di kawasan, serta pembangunannya terintegrasi dan semakin terhubung dengan dunia,” tegasnya.