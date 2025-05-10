Advertisement
MARKET UPDATE

Bisnis Energi Terbarukan Justru Bersinar di Tengah Melambatnya Ekonomi RI

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |15:01 WIB
Bisnis Energi Terbarukan Justru Bersinar di Tengah Melambatnya Ekonomi RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia justru menunjukkan tren positif di tengah perlambatan ekonomi. Investasi di sektor ini, termasuk panas bumi, dinilai memiliki prospek cerah.

1. Kinerja Positif PGEO

Hal ini terlihat dari capaian kinerja PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) yang membukukan pendapatan sebesar USD 101,51 juta. Penguatan fundamental lainnya tercermin pada total aset perusahaan yang naik 0,93% menjadi USD 3,03 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, kas bersih dari aktivitas operasi juga meningkat pesat sebesar 12,04% secara Year on Year (YoY) menjadi USD 77,47 juta.

2. Komitmen Pemerintah Dorong Investasi

Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan KADIN Indonesia, Feiral Rizky Batubara, mengatakan bahwa investasi EBT, khususnya panas bumi, masih menunjukkan prospek positif karena investor menilai komitmen pemerintah cukup kuat. Komitmen tersebut memberikan kepastian yang dibutuhkan oleh para investor.

“Pemerintah sudah berkomitmen bahwa EBT itu tidak bisa mundur lagi, dan komitmen untuk keberlanjutan negara kita bukan paksaan dari asing. Sekarang, PLN dan ESDM sedang merancang kesiapan jaringan untuk menerima dan menyalurkan EBT, salah satunya panas bumi. Hal itu disambut baik oleh investor, baik dalam maupun luar negeri,” katanya, Sabtu (10/5/2025).

3. Perlunya Dukungan untuk Panas Bumi

Feiral menyatakan bahwa sistem energi masih rentan di tengah percepatan transisi global menuju energi bersih. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan sistem kelistrikan pada sumber energi intermiten seperti tenaga angin dan matahari.

 Menurutnya, transisi energi yang aman mensyaratkan kehadiran baseload yang andal, salah satunya panas bumi.
Namun, energi panas bumi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena potensi sumber dayanya banyak berada di wilayah pegunungan. 

 

