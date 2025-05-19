Advertisement
HOME FINANCE

Transaksi di Pegadaian Digital Gratis Biaya Admin, Begini Caranya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |09:21 WIB
Transaksi di Pegadaian Digital Gratis Biaya Admin, Begini Caranya!
Pegadaian berikan promo bebas biaya admin melalui aplikasi Pegadaian Digital. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - Pegadaian berikan promo bebas biaya admin bagi seluruh Sahabat Pegadaian yang ingin bertransaksi melalui aplikasi Pegadaian Digital. Promo ini dapat dimanfaatkan untuk transaksi pembayaran ulang gadai, cicil gadai, tebus gadai, atau bayar angsuran mikro lewat aplikasi Pegadaian Digital.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Dwi Hadi Atmaka yang akrab disapa Aat mengungkapkan bahwa promo ini diberikan sebagai bentuk apresiasi untuk seluruh nasabah yang telah setia bertransaksi bersama Pegadaian.

“Kami sangat mengapresiasi kesetiaan dan kepercayaan nasabah yang telah bertransaksi di Pegadaian, khususnya melalui aplikasi Pegadaian Digital. Sebagai bentuk rasa terima kasih, kami menghadirkan promo bebas biaya admin, yang dapat dimanfaatkan nasabah hingga 24 Mei 2025,” katanya.

Nasabah dapat menggunakan kode promo GRATISADMIN di aplikasi Pegadaian Digital, dengan transaksi minimal Rp500 ribu. Caranya mudah, simak langkah berikut:

1. Buka aplikasi Pegadaian Digital

