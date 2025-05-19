Investor Pemula Jangan Takut Investasi di Pasar Modal, Ini Tipsnya

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

MNC Sekuritas dikenal sebagai salah satu perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi kuat dan telah meraih berbagai penghargaan. MNC Sekuritas aktif dan konsisten menggelar kegiatan edukasi pasar modal guna menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada satu instrumen, Anda perlu mencermati informasi terkait investasi yang dituju. Investor pemula di pasar modal adalah individu yang baru mulai mengenal dan terlibat dalam aktivitas investasi, seperti membeli saham, reksa dana, atau instrumen keuangan lainnya. Tantangan umum yang dihadapi investor pemula adalah kurangnya pengetahuan, rasa takut rugi, dan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat.

Edukasi dasar tentang pasar modal sangat penting agar mereka dapat mengambil keputusan investasi yang bijak, sesuai profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing. Dengan bimbingan yang tepat, investor pemula bisa tumbuh menjadi investor yang cerdas dan percaya diri. MNC Sekuritas mengundang calon investor pemula untuk bergabung di program eksklusif yang dirancang khusus untuk investor pemula atau calon investor yang ingin memulai perjalanan di dunia investasi.

Jangan lewatkan kelas webinar online “Workshop Investor Pemula” pada Sabtu (24/5/2025) pukul 09.00 WIB hingga 13.00 WIB bersama Division Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem, Pembina Galeri Investasi Universitas Widya Dharma Andre Prasetya Willim, serta Head of Education and Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal.