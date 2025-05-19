5 Fakta Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia naik menjadi USD430,4 miliar atau setara Rp7.101,5 triliun (kurs Rp16.500 per USD) pada kuartal I-2025.

Berikut fakta-fakta utang luar negeri RI bertambah lagi yang dirangkum Okezone, Senin (19/5/2025).

1. Angka ULN RI Naik

Angka ULN Indonesia ini naik secara tahunan tumbuh sebesar 6,4 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal IV 2024 sebesar 4,3 persen.

"Perkembangan posisi ULN tersebut bersumber dari sektor publik," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya.