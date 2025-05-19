Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |08:01 WIB
5 Fakta Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi
Utang RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia naik menjadi USD430,4 miliar atau setara Rp7.101,5 triliun (kurs Rp16.500 per USD) pada kuartal I-2025. 

Berikut fakta-fakta utang luar negeri RI bertambah lagi yang dirangkum Okezone, Senin (19/5/2025).

1.  Angka ULN RI Naik

Angka ULN Indonesia ini naik secara tahunan tumbuh sebesar 6,4 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal IV 2024 sebesar 4,3 persen.

"Perkembangan posisi ULN tersebut bersumber dari sektor publik," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184568/gubernur_bank_indonesia-SPAt_large.jpg
Bos BI Ungkap Alasan Emas Jadi Primadona Aset Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184541/gubernur_bank_indonesia-9OWY_large.png
BI Kembali Tahan Suku Bunga di Level 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184445/bi_umumkan_suku_bunga-BGLO_large.jpg
BI Diproyeksi Tahan Suku Bunga di 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184214/bank_indonesia-4osd_large.jpg
BI: Redenominasi Bukan Pemotongan Nilai Rupiah, Harga Barang Tetap Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182863/bank_indonesia-Oj0s_large.jpg
BI Prediksi Kinerja Penjualan Eceran Meningkat di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182570/bi_buka_suara-42om_large.jpg
BI: Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai Masuk Prolegnas 2025–2029
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement