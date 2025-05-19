Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masyarakat RI Tak Lagi Beli Tiket Kapal Lewat Calo, Ini Buktinya

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |10:48 WIB
Masyarakat RI Tak Lagi Beli Tiket Kapal Lewat Calo, Ini Buktinya
Masyarakat RI Tak Lagi Beli Tiket Kapal Lewat Calo, Ini Buktinya (Foto: ASDP)
A
A
A

JAKARTA - Transformasi digital di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi arahan Menteri BUMN Erick Thohir sudah berjalan. Salah satunya pemesanan tiket kapal penyeberangan dengan sistem online yang dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Kini masyarakat tidak lagi membeli tiket kapal penyeberangan lewat calo, melainkan melalui platform pemesanan tiket online Ferizy yang melampaui angka 3 juta pengguna per Mei 2025, 

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan manifestasi dari komitmen perusahaan untuk terus bergerak maju sebagai penyedia layanan transportasi modern yang berbasis teknologi.

"Masyarakat kini semakin melek digital dan menuntut kemudahan dalam setiap aspek pelayanan publik, termasuk transportasi penyeberangan. Ferizy hadir menjawab kebutuhan itu, dengan solusi yang cepat, transparan, dan user-friendly," katanya di Jakarta, Senin (19/5/2025).

1. Beli Tiket Secara Online

Sebagai platform digital sejak 2020, Ferizy kini tidak hanya menjadi kanal pemesanan tiket online, tetapi juga tulang punggung sistem manajemen penumpang ASDP di lintasan padat seperti Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, dan Padangbai–Lembar. 

Di lintasan utama ini, penggunaan Ferizy bahkan mencapai lebih dari 90% dari total transaksi harian, terutama selama periode puncak seperti Angkutan Lebaran 2025 lalu, yang mencatat lebih dari 2 juta pergerakan penumpang dalam waktu dua minggu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184065/asdp-Bx9L_large.jpg
Libur Nataru 2026, ASDP Perkuat Jalur Jawa-Bali-Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182520/kapal_asdp-fmLj_large.jpg
ASDP Kurangi Emisi Karbon, Digitalisasi Tiket hingga Perkuat Ekosistem Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179421/asdp-Qwzc_large.jpg
Daftar Tarif Penyeberangan Ajibata-Ambarita Terbaru di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177302/asdp-sZfR_large.jpg
Tiket Sudah Bisa Dipesan, Ini Persiapan ASDP untuk Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174166/asdp-Byte_large.jpg
Basmi Korupsi, ASDP Gandeng KPK Perkuat Integritas dan Transparansi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173899/asdp-GHXJ_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025, ASDP Siaga Hadapi Lonjakan Penumpang 30%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement