Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Buka Suara soal Isu Merger Gojek dan Grab

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |20:00 WIB
Menhub Buka Suara soal Isu Merger Gojek dan Grab
Isu Merger Grab dan Gojek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menanggapi isu merger kedua perusahaan aplikator ojek online Grab dan Gojek yang senter beberapa waktu belakangan.

1. Perusahaan Besar

Menurutnya yang penting dilihat dari rencana penggabungan perusahaan besar itu adalah adalah dampak layanan terhadap masyarakat yang harus dijaga. Sehingga masyarakat tidak terdampak pada layanan yang diberikan penyedia jasa ojek online.

"Apapun transaksi bisnis itu, kan yang mereka inginkan adalah masyarakat, jadi dari transaksi ini yang paling penting dilihat adalah dampaknya ke masyarakat," ujar Menhub dalam acara jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5/2025).

Menhub Dudy enggan untuk berkomentar lebih jauh terkait adanya wacana penggabungan perusahaan ojek online. Sebab menurutnya hal tersebut merupakan strategi bisnis kedua perusahaan terbuka sehingga perlu pertimbangan matang dari banyak pihak.

"Saya tidak mau masuk ke lebih jauh wilayah itu (rencana merger Gojek dan Grab), karena ini adalah strategi bisnis masing-masing," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement