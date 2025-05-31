Harga BBM Pertamax Turun Rp300 Jadi Rp12.100 per Liter Mulai 1 Juni 2025

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM Pertamax yang berlaku mulai 1 Juni 2025. Harga BBM Pertamax turun Rp300 menjadi Rp12.100 per liter dari harga sebelumnya Rp12.400 per liter.



"Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis keterangan Pertamina, Jakarta, Sabtu (31/5/2025).



Tidak hanya Pertamax, harga BBM Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp13.050 per liter dari harga sebelumnya Rp13.300 per liter.



Harga BBM Dexlite turun menjadi Rp12.740 dari sebelumnya Rp13.350 per liter.



Harga BBM Pertamina Dex turun menjadi Rp13.200 per liter dari harga sebelum Rp13.750 per liter.