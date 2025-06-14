Advertisement
HOT ISSUE

Cek Status Penerima BSU Rp600 Ribu Sekarang! Simak Caranya di Sini

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |16:09 WIB
Cek Status Penerima BSU Rp600 Ribu Sekarang! Simak Caranya di Sini
Cek Status Penerima BSU Rp600 Ribu Sekarang! Simak Caranya di Sini. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 diperkirakan cair pertengahan bulan ini. Para pekerja atau buruh yang menantikan bantuan Rp600.000 ini dapat melakukan pengecekan penerima menggunakan aplikasi resmi Jamsostek Mobile (JMO). 
Aplikasi ini memungkinkan pekerja mengetahui status kepesertaan dan pencairan bantuan secara praktis dan cepat. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (14/6/2025). 

Panduan login dan cek status BSU 2025

1 Unduh dan instal aplikasi JMO

Aplikasi ini tersedia secara gratis di Google Play Store maupun App Store.

2. Registrasi akun baru

* Pilih opsi Daftar/Buat Akun Baru.

* Isi data lengkap sesuai KTP: NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, email, dan nomor HP aktif.

* Lakukan verifikasi via email dan SMS, lalu buat kata sandi.

3. Login untuk pengguna terdaftar

* Masuk menggunakan email, nomor HP, atau NIK serta kata sandi terdaftar.

Baca juga: Cara cek notifikasi BSU 2025 di situs resmi dan aplikasi JMO

4. Akses fitur cek BSU

* Di beranda atau menu utama, cari bagian “Bantuan Subsidi Upah (BSU)” atau “Cek Status Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.

* Klik tombol yang tersedia (biasanya bertuliskan “Klik di sini”).

5. Masukkan data verifikasi

* Pengguna akan diminta mengisi kembali NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP dan email.

6. Lihat status

* Aplikasi akan menampilkan apakah Anda memenuhi syarat dan apakah dana sudah ditransfer atau masih dalam proses.

* Jika belum terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan tidak memenuhi syarat.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
