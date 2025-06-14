200 Ribu Driver Ojol Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mencatat sudah 200 ribu mitra pengemudi Gojek yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Para driver ojek online (Ojol) ppun terlindungi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

President On-Demand Services (Gojek) Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan, Gojek menjadi salah satu institusi yang paling aktif memfasilitasi pendaftaran peserta baru BPJS-TK dan sudah ada 200 ribu mitra yang mendaftar.

“BPJS-TK itu memang kami bekerjasama sangat erat dengan BPJS. Saat ini kami percaya, dari datanya BPJS juga, Gojek itu salah satu institusi, kalau bukan the institusi yang paling banyak membantu pendaftaran BPJS-TK terbaru dalam setiap tahunnya. Udah 200 ribu nih mitra yang sudah terdaftar BPJS TK,” ujar Catherine saat ditemui di Indonesia Arena, Sabtu (14/6/2025).

Menurutnya, hingga kini sudah lebih dari 200 ribu mitra pengemudi Gojek yang aktif berkontribusi dalam program BPJS-TK, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Namun, dia mengakui belum seluruh mitra bergabung dalam program tersebut. Oleh karena itu, Gojek terus menggandeng BPJS untuk mendengarkan langsung kendala yang dihadapi para mitra di lapangan.

“Kita akan terus kerja sama semakin erat lagi dengan BPJS dan dengan driver. Mendengarkan mitra-mitra kami, apa sih kenapa kamu nggak mau daftar? Apa kendalanya? Ini juga kita sampaikan kepada BPJS. Karena ini benar-benar masukan from the ground,” jelasnya.