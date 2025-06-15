Advertisement
HOME FINANCE

Optimalisasi Anggaran Pendidikan, Fokus ke Pembangunan Fisik atau Peningkatan Kualitas SDM?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |19:48 WIB
Optimalisasi Anggaran Pendidikan, Fokus ke Pembangunan Fisik atau Peningkatan Kualitas SDM?
Pemerintah alokasikan anggaran pendidikan terbesar dalam APBN tahun ini. (Foto: dok Okezone)




JAKARTA - Komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan terbesar dalam APBN tahun ini, termasuk Rp2 triliun untuk program pembangunan sekolah unggulan, sekolah rakyat, dan revitalisasi sekolah, disambut baik. 

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menyoroti bahwa meskipun alokasi Rp2 triliun untuk program prioritas pendidikan seperti pembangunan sekolah unggulan, sekolah rakyat, dan revitalisasi sekolah terlihat signifikan, efektivitasnya perlu ditinjau secara hati-hati.

Dia menekankan bahwa dampak optimal anggaran akan sangat bergantung pada skala implementasi, distribusi geografis, dan kebutuhan riil di lapangan.

"Secara nominal, anggaran ini mungkin terlihat signifikan, efektivitasnya akan sangat bergantung pada skala implementasi, distribusi geografis, serta kebutuhan riil di lapangan," ujar Josua kepada MNC Portal, Sabtu (14/6/2025).

Menurut Josua, efektivitas anggaran ini akan optimal apabila pemerintah berhasil memastikan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek, akuntabilitas kontraktor, serta ketepatan sasaran geografis dan sosial. 

Dia mengingatkan bahwa di banyak kasus sebelumnya, efektivitas belanja pendidikan terganggu oleh keterlambatan pelaksanaan proyek, lemahnya koordinasi antara pusat-daerah, serta rendahnya kualitas konstruksi, yang pada akhirnya menyebabkan anggaran tidak sepenuhnya mencapai tujuan awalnya.

Presiden Prabowo sebelumnya menyebutkan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN tahun ini sebagai yang terbesar, mencerminkan komitmen pemerintah yang kuat terhadap sektor pendidikan. Namun, Josua menegaskan bahwa optimalisasi belanja pendidikan tidak semata-mata dinilai dari besaran nominal anggaran.

