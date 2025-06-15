Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Perombakan Direksi-Komisaris Pertamina hingga MIND ID, Ada Anak Wapres dan Jenderal

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |05:21 WIB
5 Fakta Perombakan Direksi-Komisaris Pertamina hingga MIND ID, Ada Anak Wapres dan Jenderal
Kementerian BUMN Melakukan Sejumlah Perombakan Direksi dan Komisaris BUMN.(Foto: okezone.com/BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Perombakan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sorotan di pekan ini. MIND ID, Antam, Bukit Asam, hingga Pertamina mengganti direksi dan komisaris yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID merombak dan menambah jajaran direksi dan komisaris pada Selasa 10 Juni 2025. Ada nama anak Wapres Tri Sutrisno yang masuk jajaran direksi MIND ID, yakni Firman Santyabudi sebagai Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan HSSE. 

Pada jajaran komisaris, nama Komjen Fadil Imran dan Carmelita Hartoto diangkat. 

Selain itu, Antam, Pertamina hingga Bukit Asam juga melakukan. Berikut fakta-fakta menariknya terkait perombakan direksi dan komisaris BUMN, Minggu (15/6/2025): 

1. MIND ID Rombak Direksi dan Komisaris

Holding BUMN Industri Pertambangan MIND merombak jajaran komisaris. Terdapat dua nama baru yakni Carmelita Hartoto dan Komjen Muhammad Fadil Imran.

Susunan komisaris terbaru MIND ID: 

Komisaris Utama: Fuad Bawazier

Komisaris Independen: Grace Natalie 

Komisaris Independen: Nugroho Widyotomo

Komisaris Independen: Carmelita Hartoto 

Komisaris Astera: Primanto Bhakti

Komisaris Muhammad: Fadil Imran

Komisaris: Tri Winarno

Selain itu, MIND ID juga merombak dan menambah jajaran direksi. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) digelar Selasa 10 Juni 2025. MIND ID mengganti tiga jajaran direktur serta menambahkan tiga jabatan baru. 

MIND ID menunjuk Aditya Kusumo sebagai Direktur Keuangan dan Investasi menggantikan Akhmad Fazri yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan.

Kemudian, MIND ID mengangkat Kuswantoro Pranabudi  menjadi Direktur Portofolio dan Pengembangan menggantikan Dilo Seno Widagdo. Selanjutnya, mengangkat putra mantan Wakil Presiden Tri Sutristo, Firman Santyabudi menjadi Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan HSSE. 

MIND ID juga menambahkan tiga jabatan baru untuk memperkuat arah strategis perseroan. Budi Santoso diangkat menjadi Direktur Perencanaan Pengolahan Sumber Daya Mineral, Tedy Badrujaman sebagai Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral, serta Pambudi Sunarsihanto yang menjabat sebagai Direktur Transformasi Korporasi dan Human Capital Management.

Direktur Utama MIND ID masih dijabat Maroef Sjamsoeddin dan posisi Wakil Direktur Utama juga tetap diduduki oleh Dany Amrul Ichdan.

Direksi MIND ID Terbaru: 

Direktur Utama MIND ID: Maroef Sjamsoeddin

Wakil Direktur Utama: Dany Amrul Ichdan

Direktur Keuangan: Aditya Kusumo 

Direktur Portofolio dan Pengembangan: Kuswantoro Pranabudi 

Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan HSSE: Firman Santyabudi

Direktur Perencanaan Pengolahan Sumber Daya Mineral: Budi Santoso 

Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral: Tedy Badrujaman 

Direktur Transformasi Korporasi dan Human Capital Management: Pambudi Sunarsihanto 

 

Halaman:
1 2 3
