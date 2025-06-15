JAKARTA - Perombakan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sorotan di pekan ini. MIND ID, Antam, Bukit Asam, hingga Pertamina mengganti direksi dan komisaris yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID merombak dan menambah jajaran direksi dan komisaris pada Selasa 10 Juni 2025. Ada nama anak Wapres Tri Sutrisno yang masuk jajaran direksi MIND ID, yakni Firman Santyabudi sebagai Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan HSSE.
Pada jajaran komisaris, nama Komjen Fadil Imran dan Carmelita Hartoto diangkat.
Selain itu, Antam, Pertamina hingga Bukit Asam juga melakukan. Berikut fakta-fakta menariknya terkait perombakan direksi dan komisaris BUMN, Minggu (15/6/2025):
Holding BUMN Industri Pertambangan MIND merombak jajaran komisaris. Terdapat dua nama baru yakni Carmelita Hartoto dan Komjen Muhammad Fadil Imran.
Komisaris Utama: Fuad Bawazier
Komisaris Independen: Grace Natalie
Komisaris Independen: Nugroho Widyotomo
Komisaris Independen: Carmelita Hartoto
Komisaris Astera: Primanto Bhakti
Komisaris Muhammad: Fadil Imran
Komisaris: Tri Winarno
Selain itu, MIND ID juga merombak dan menambah jajaran direksi. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) digelar Selasa 10 Juni 2025. MIND ID mengganti tiga jajaran direktur serta menambahkan tiga jabatan baru.
MIND ID menunjuk Aditya Kusumo sebagai Direktur Keuangan dan Investasi menggantikan Akhmad Fazri yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan.
Kemudian, MIND ID mengangkat Kuswantoro Pranabudi menjadi Direktur Portofolio dan Pengembangan menggantikan Dilo Seno Widagdo. Selanjutnya, mengangkat putra mantan Wakil Presiden Tri Sutristo, Firman Santyabudi menjadi Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan HSSE.
MIND ID juga menambahkan tiga jabatan baru untuk memperkuat arah strategis perseroan. Budi Santoso diangkat menjadi Direktur Perencanaan Pengolahan Sumber Daya Mineral, Tedy Badrujaman sebagai Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral, serta Pambudi Sunarsihanto yang menjabat sebagai Direktur Transformasi Korporasi dan Human Capital Management.
Direktur Utama MIND ID masih dijabat Maroef Sjamsoeddin dan posisi Wakil Direktur Utama juga tetap diduduki oleh Dany Amrul Ichdan.
Direktur Utama MIND ID: Maroef Sjamsoeddin
Wakil Direktur Utama: Dany Amrul Ichdan
Direktur Keuangan: Aditya Kusumo
Direktur Portofolio dan Pengembangan: Kuswantoro Pranabudi
Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan HSSE: Firman Santyabudi
Direktur Perencanaan Pengolahan Sumber Daya Mineral: Budi Santoso
Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral: Tedy Badrujaman
Direktur Transformasi Korporasi dan Human Capital Management: Pambudi Sunarsihanto