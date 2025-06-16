Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Bantuan Subsidi Upah Dinilai Tepat Jaga Konsumsi, Perluasan Cakupan Jadi Harapan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |12:15 WIB
Bantuan Subsidi Upah Dinilai Tepat Jaga Konsumsi, Perluasan Cakupan Jadi Harapan
BSU sebagai stimulus untuk menjaga konsumsi rumah tangga di tengah tantangan ekonomi global. (Foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja bergaji rendah dan guru honorer mendapat tanggapan positif. Langkah ini dianggap relevan dan strategis dalam menjaga konsumsi rumah tangga yang merupakan motor penggerak utama ekonomi nasional.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai bahwa BSU adalah stimulus yang tepat untuk menopang konsumsi masyarakat. 

"Dalam konteks tantangan global seperti konflik geopolitik, inflasi tinggi, serta pelemahan daya beli masyarakat, bantuan ini merupakan stimulus tepat untuk menjaga konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama ekonomi nasional," ucap Josua kepada MNC Portal, Minggu (15/6/2025).

Pemerintah mengambil inisiatif ini sebagai respons terhadap berbagai guncangan global, mulai dari perang yang berlarut-larut hingga ketegangan hubungan dagang AS-China dan pengetatan kebijakan moneter. 

Pada 2 Juni 2025, pemerintah mengumumkan lima paket stimulus, termasuk BSU, yang dirancang khusus untuk mempertahankan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang paling merasakan dampak gejolak harga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan persnya pada 2 Juni 2025, merinci bahwa BSU akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum regional, serta 565.000 guru honorer (yang terbagi di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama). 

Bantuan sebesar Rp300.000 per bulan akan disalurkan selama dua bulan (Juni-Juli), dengan total anggaran APBN mencapai Rp10,72 triliun, melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190662//ilustrasi_kegiatan_bongkar_muat-7FjM_large.JPG
Pelindo Petikemas Gratiskan Biaya Layanan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190654//pgn_dan_dart_energy-EMrG_large.jpeg
PGN dan Dart Energy Berkolaborasi dalam Pemanfaatan CBM dari WK GMB Tanjung Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190647//infografik_kaleidoskop_satu_dekade_shopee-XijF_large.jpg
Satu Dekade Shopee: Ciptakan Dampak bagi Ekosistem lewat Inovasi dan Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190613//ilustrasi_kota_jakarta-K0ka_large.jpg
Pajak Daerah dan Retribusi, Begini Cara Keduanya Mendukung Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/298/3190599//shopeefood_deals_rp1-P3lY_large.jpg
ShopeeFood Deals Hadirkan Kejutan Akhir Tahun lewat Promo Spesial Burger King Rp1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190478//new_year_2026-nSfO_large.jpg
Countdown Party Nuansa 80-an di ibis Jakarta Raden Saleh, Ada Voucher Menginap di Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement