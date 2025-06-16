Gen Z Bisa Punya Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Dekat Tempat Kerja

JAKARTA - Generasi Z bisa mendapatkan rumah yang dekat dengan tempat kerja. Pasalnya, pemerintah berencana membangun rumah subsidi ukuran 18 meter persegi di kawasan sekitar perkotaan.

"Kenapa tujuannya kita bikin rumah yang tipe yang lebih kecil? Jadi sebetulnya tujuannya adalah kita menangkap bahwa banyak masyarakat muda yang orang bilang Gen Z dan lain-lain itu yang lebih prefer untuk punya rumah yang lebih dekat ke tempat aktivitas kerja," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Kementerian PKP melihat inovasi perlu kehadiran rumah yang lebih minimalis agar harganya juga bisa masuk ke harga tanah di sekitar dekat perkotaan atau misalnya ke tempatnya memang tempat seperti yang awal tetapi harganya bisa lebih rendah.

"Jadi sekali lagi ini kita tujukan rencananya untuk khusus kawasan sekitar perkotaan. Tujuannya agar bisa lebih dekat ke tempat aktivitas dan juga harganya lebih rendah," kata Sri.

"Jadi yang di daerah-daerah desa dan lain-lain tetap mengikuti aturan yang sebelumnya. Rencananya begitu. Tapi aturan ini pun masih digodok terus oleh kita," katanya.

Saat ini rumah subsidi itu memang ada aturan ukurannya, dan yang sekarang beredar banyak itu maksimal di 36 meter persegi luas bangunannya, kemudian ada juga yang 27 meter persegi.