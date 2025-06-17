Advertisement
HOME FINANCE

Bersama BRI, UMKM Madu Lokal Naik Kelas dan Tembus Pasar Global!

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |16:30 WIB
Bersama BRI, UMKM Madu Lokal Naik Kelas dan Tembus Pasar Global!
Pemilik BeeMa Honey Fransisca Natalia Widowati. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara konsisten mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas dan menembus pasar global melalui berbagai inisiatif pembinaan berkelanjutan. Dukungan tersebut mencakup akses pasar, pelatihan, hingga fasilitasi promosi.

Salah satu mitra binaan yang menunjukkan capaian positif dari pembinaan ini adalah BeeMa Honey, produsen madu artisan premium yang kini mulai menjangkau pasar internasional.

BeeMa Honey mulai dirintis pada 2017 dan resmi berbadan hukum sebagai Perseroan Terbatas pada 2019. Nama BeeMa terinspirasi dari tokoh Bima dalam kisah pewayangan Jawa, yang merepresentasikan nilai kejujuran, integritas, dan kepercayaan.

Pemilik BeeMa Honey Fransisca Natalia Widowati mengungkapkan bahwa kolaborasi BeeMa Honey dengan BRI telah membuka banyak peluang untuk pengembangan usahanya.

“Kami pertama kali berhubungan dengan BRI melalui kegiatan UMKM Expo(RT) pada 2019 dan saat itu masuk 10 besar kategori makanan siap ekspor. Sejak itu kami rutin diundang dalam pameran yang difasilitasi BRI, dan produk kami beberapa kali dibeli oleh BRI untuk dijadikan cenderamata,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
