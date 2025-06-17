Advertisement
HOT ISSUE

Spesial Juni 2025! MNC Life Hadirkan Perlindungan Kesehatan Lengkap dengan Gratis Cek Kesehatan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |11:27 WIB
JAKARTA - Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung gaya hidup sehat masyarakat Indonesia, MNC Life, bagian dari MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), menghadirkan promo spesial asuransi kesehatan digital melalui platform MotionLife bertajuk “Juni Terlindungi, Hidup Sehat Menanti.” 

Program ini berlangsung sepanjang bulan Juni 2025 dan memberikan gratis paket Medical Check-Up (MCU) di Rumah Sakit Hermina Mekarsari kepada lima pembeli pertama produk asuransi kesehatan di MotionLife. Pemeriksaan yang termasuk dalam paket ini meliputi:

- Gula Darah Sewaktu (GDS)
- Tekanan Darah
- Indeks Massa Tubuh (IMT)
- Kolesterol
- Asam Urat

Dengan premi mulai dari Rp50 ribuan per bulan , nasabah dapat menikmati berbagai manfaat perlindungan kesehatan yang komprehensif dari MotionLife, antara lain:

- Proteksi kesehatan menyeluruh
- Layanan telemedicine 24/7
- Proses klaim cashless
- Polis aktif langsung tanpa perlu medical check-up

 

