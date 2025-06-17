Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan Bansos BSU, PKH dan BPNT 2025 Juni Juli Cair? Ini Jadwal dan Cara Cek Penerimanya

Ameiliani Putri , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |23:15 WIB
Kapan Bansos BSU, PKH dan BPNT 2025 Juni Juli Cair? Ini Jadwal dan Cara Cek Penerimanya
Kapan bansos BSU, PKH dan BPNT 2025 Juni Juli Cair? Ini jadwal dan cara cek penerimanya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Kapan bansos BSU, PKH dan BPNT 2025 Juni Juli Cair? Ini jadwal dan cara cek penerimanya. 

Pemerintah terus menyalurkan  berbagai program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Menjelang pertengahan tahun 2025, sejumlah bansos seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali dicairkan. 

Masyarakat kini tengah menanti kepastian jadwal pencairan serta cara memastikan diri sebagai penerima manfaat.

Jadwal Pencairan Bansos Juni–Juli 2025

1. Bantuan Subsidi Upah

- Jumlah bantuan: Rp600.000 untuk dua bulan (Juni–Juli 2025)

- Syarat penerima:

Terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai April 2025

Gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan

Bukan ASN/TNI/Polri, dan tidak menerima bansos lain seperti PKH

- Jadwal pencairan: Tahap awal dilakukan pada awal Juni, dan berlanjut hingga akhir Juli 2025.

- Cara cek penerima:
Website: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
Aplikasi: JMO (Jamsostek Mobile)

 

