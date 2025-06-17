Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Waspadai Dampak Besar Perang Iran-Israel

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |19:29 WIB
Sri Mulyani Waspadai Dampak Besar Perang Iran-Israel
Perang Israel-Iran. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak perang Iran-Israel terhadap perekonomian Indonesia. Menurutnya, eskalasi konflik kedua negara tersebut telah memicu lonjakan harga minyak lebih dari 8%, dari di bawah USD70 per barel menjadi USD78 per barel.

Meski kini harga minyak telah terkoreksi ke level USD75 per hari, ketegangan Iran-Israel memiliki dampak yang cukup signifikan.

“Ini adalah suatu kejadian yang bisa langsung memengaruhi kondisi perekonomian secara sangat signifikan, baik melalui harga komoditas maupun dari sisi nilai tukar, suku bunga, dan aliran modal,” kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara, Selasa (17/6/2025). 

Sri Mulyani melanjutkan, eskalasi konflik Timur Tengah membuat kebijakan fiskal ekspansif Amerika Serikat (AS) berpotensi menyebabkan sentimen terhadap fiskal negara maju menjadi negatif, sehingga bisa meningkatkan imbal hasil surat utang pemerintah AS (US Treasury). Gejolak-gejolak ini pun menimbulkan dua risiko utama, yaitu ketidakpastian harga minyak dan pelemahan ekonomi global.

“Itu kombinasi yang harus kita waspadai, baik efek tekanan harga atau inflasi maupun kenaikan imbal hasil karena geopolitik dan kebijakan fiskal. Kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia, termasuk Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
