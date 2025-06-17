Harta Kekayaan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, Orang Terkaya Berharta Rp1.500 Triliun

JAKARTA - Harta kekayaan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menarik diulas. Pemimpin Tertinggi Iran ini pernah disebut orang terkaya di negaranya dengan harta mencapai Rp1.500 triliun

Belakangan, nama Ayatollah Ali Khamenei kembali mencuat ke publik dunia. Hal ini terjadi setelah konflik Iran-Israel memanas. Kedua negara saling serang. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pun menolak rencana Israel untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Terlepas dari posisinya sebagai Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei juga sering disorot karena diduga memiliki kekayaan luar biasa. Banyak laporan menyebut bahwa dirinya adalah salah satu orang paling berpengaruh dan terkaya di Timur Tengah dengan estimasi kekayaan yang mencapai Rp1.500 triliun. Benarkah demikian?

Harta Kekayaan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei

Pada 2013, Reuters pernah merilis laporan investigasi soal kekayaan Ayatollah Ali Khamenei. Dalam laporan terkait, Reuters memperkirakan Khamenei punya gurita bisnis dengan estimasi nilai hingga USD95 miliar atau sekira Rp1.530 triliun.

Angka fantastis itu didapatnya dari organisasi Setad. Meski jarang diketahui, organisasi tersebut diduga punya pengaruh kuat di Iran dan memiliki banyak lini bisnis.

Setad sendiri diwarisinya dari pemimpin pertama Iran, Ayatollah Khomeini. Sebelum wafat pada 1989, dia berkeinginan membentuk organisasi pengelola properti yang seluruh keuntungannya diberikan guna menolong orang membutuhkan dan para pejuang perang Iran.

Namun, dalam perkembangannya muncul desas-desus organisasi tersebut sudah berubah menjadi kerajaan bisnis yang dikelola pemimpin penggantinya. Sejak itu, Setad tidak hanya berfokus dalam kegiatan filantropi, tetapi juga mendulang tambahan uang.

Memang, tak ada bukti konkret yang menunjukan Khamenei memanfaatkan Setad untuk memperkaya diri sendiri. Namun, beberapa pengamat telah meyakini organisasi tersebut setidaknya ikut memberdayakan Khamenei yang naik ke puncak Pemimpin Tertinggi Iran.

Kedutaan Besar AS di Bagdad juga pernah memperkirakan kekayaan Pemimpin Tertinggi Iran Khamenei berjumlah sekitar USD200 miliar atau setara Rp3.256 triliun.

Nah, soal kekayaan pribadinya sendiri, tidak ada sumber yang mengungkap secara pasti nilai harta Ali Khamenei. Melansir Celebrity Net Worth membuat estimasi perkiraan hartanya mencapai USD50 ribu atau sekira Rp813 juta.