Anugerah Jurnalistik Pertamina 2025 Hadir di 10 Teritori, dari Aceh hingga Papua

PT Pertamina (Persero) menghadirkan Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2025 yang tersebar di 10 teritori, dari Aceh hingga Papua. (Foto: dok Pertamina)

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menghadirkan Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2025 yang tersebar di 10 teritori, dari Aceh hingga Papua. Setiap insan media bisa mengikuti AJP 2025 sesuai dengan domisili tugasnya untuk berkompetisi dan menjadi juara sesuai teritori masing-masing.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina membuka peluang yang luas kepada insan media di seluruh Indonesia untuk berperan aktif dan sekaligus memenangkan AJP 2025.

"Penilaian dan penjurian karya AJP dimulai di setiap teritori sehingga persaingannya lebih kompetitif," ujarnya.

Fadjar menambahkan, para pemenang pertama setiap kategori di teritori selain mendapatkan hadiah juga akan kembali berkompetisi di tingkat nasional untuk memperebutkan juara nasional 1, 2 dan 3 serta Best of The Best.

"Seleksi karya AJP sangat ketat dan berjenjang baik oleh Dewan Juri Teritori maupun Dewan Juri Nasional," katanya.

Fadjar menambahkan, Pertamina membagi AJP 2025 menjadi 10 teritori yakni Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Sumatra Bagian Tengah (Sumbagteng), Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel), DKI Jakarta – Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah (JBT), Jatimbalinus dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku – Papua dan Holding.

Pembagian teritori, imbuh Fadjar, disesuaikan dengan domisili tugas jurnalis bukan wilayah peliputan. Setiap jurnalis di teroriti mana pun bebas melakukan liputan terkait Pertamina dimana pun, tidak terbatas di wilayah domisilinya.