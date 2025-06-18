Profil Bambang Eko Suhariyanto, Mantan Perwira Tinggi TNI Jadi Komisaris PLN

JAKARTA - PT PLN (Persero) telah melakukan perombakan pada jajaran direksi dan komisaris yang diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

RUPS LB menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Komisaris, yakni Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris dan mengangkat nama baru sebagai anggota Dewan Komisaris PLN, yakni Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris.

Bambang Eko Suhariyanto mantan Perwira tinggi TNI saat ini menjabat Wakil Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Merah Putih.

1. Profil Bambang Eko

Bambang Eko Suhariyanto lahir tanggal 1 Oktober 1961, di Jember, Jawa Timur. Ia memiliki perjalanan pendidikan yang mengesankan.

Setelah menyelesaikan Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 1987, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia dan lulus tahun 2003. Kemudian, ia meraih gelar doktor pada tahun 2018 dari Universitas Brawijaya.