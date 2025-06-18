Segini Kekayaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di LHKPN

JAKARTA - Segini kekayaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di LHKPN. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjadi sorotan publik usai membuat surat terbuka kepada Presiden Prabowo tentang polemik empat pulau di Aceh Singkil.

Presiden Prabowo Subianto pun telah memutuskan empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) milik Aceh. Empat pulau itu yakni Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang.

Berikut harta kekayaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di LHKPN yang dirangkum Okezone, Rabu (18/6/2025):

1. Harta Kekayaan

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 28 Agustus 2024, total kekayaan Muzakir Manaf tercatat mencapai Rp48.318.030.236 (Rp 48,3 miliar).

Kekayaan Muzakir Manaf didominasi oleh aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp44,03 miliar yang tersebar di sejumlah wilayah di Aceh, seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Pidie. Aset terbesar adalah tanah dan bangunan seluas 1.814 m² di Banda Aceh dengan nilai Rp24,78 miliar.

Sementara itu, di kategori alat transportasi dan mesin, kekayaannya mencakup kendaraan senilai Rp1,69 miliar.