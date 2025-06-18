Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Kekayaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di LHKPN

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |23:14 WIB
Segini Kekayaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di LHKPN
Harta Kekayaan Gubernur Aceh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini kekayaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di LHKPN. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjadi sorotan publik usai membuat surat terbuka kepada Presiden Prabowo tentang polemik empat pulau di Aceh Singkil.

Presiden Prabowo Subianto pun telah memutuskan empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) milik Aceh. Empat pulau itu yakni Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang.

Berikut harta kekayaan Gubernur Aceh Muzakir  Manaf di LHKPN yang dirangkum Okezone, Rabu (18/6/2025):

1. Harta Kekayaan

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 28 Agustus 2024, total kekayaan Muzakir Manaf tercatat mencapai Rp48.318.030.236 (Rp 48,3 miliar).

Kekayaan Muzakir Manaf didominasi oleh aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp44,03 miliar yang tersebar di sejumlah wilayah di Aceh, seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Pidie. Aset terbesar adalah tanah dan bangunan seluas 1.814 m² di Banda Aceh dengan nilai Rp24,78 miliar.

Sementara itu, di kategori alat transportasi dan mesin, kekayaannya mencakup kendaraan senilai Rp1,69 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190813/anant_ambani-LtPi_large.png
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190243/hartono-QcaN_large.jpg
Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement