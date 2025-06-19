Prabowo Singgung Kemudahan Izin, Syarat RI Capai Swasembada Energi

JAKARTA - Pentingnya kemudahan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Hal ini pernah diutarakan Presiden Prabowo Subianto agar menyederhanakan regulasi yang ada.

Sebab, tanpa kemudahan usaha (ease of doing business), Indonesia sulit mencapai swasembada energi seperti Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, dengan potensi migas reatif besar yang dimiliki sekalipun.

"Tidak, tidak akan bisa (swasembada energi)," kata Pakar ekonomi dan bisnis Hamid Paddu di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

1. Kemudahan Berusaha Faktor Penting

Menurut Hamid, kemudahan usaha memang faktor penting. Ease of doing business bisa menjadi daya tarik bagi para investor. Melalui kemudahan tersebut, usaha hulu migas dapat berjalan, sehingga dapat meningkatkan produksi, mendukung ketahahan energi, dan pada akhirnya mampu menuju swasembada energi.

Dia menambahkan, untuk mencapai swasembada energi, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan membuka peta pengelolaan sumber daya energi. Setelah itu, diikuti dengan kebijakan yang mendukung dan memberi kemudahan usaha. Termasuk penyederhanaan regulasi dan perizinan.