HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Israel dengan Iran, Siapa Paling Kaya?

Beby Apriliani , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |00:30 WIB
Adu Kekayaan Israel dengan Iran, Siapa Paling Kaya?
Perang Israel dengan Iran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Adu kekayaan Israel dengan Iran, siapa paling kaya? Israel dan Iran saat ini tengah berada di bawah tekanan konflik.

Konflik geopolitik antara Israel dan Iran tak hanya mencuat di panggung militer dan diplomatik, tapi juga mencerminkan pertarungan diam-diam di ranah ekonomi global.

Dirangkum Okezone, berikut adu kekayaan Israel dengan Iran, Rabu (18/6/2025).

Kedua negara ini sama-sama berada di kawasan strategis Timur Tengah, dengan kekuatan pengaruh politik yang besar serta sumber daya yang berbeda.

Israel dikenal sebagai Startup Nation, negara kecil dengan teknologi tinggi dan jaringan keuangan global.

Sementara Iran, dengan cadangan minyak dan gas alam yang melimpah, masih bergelut dengan sanksi internasional dan struktur ekonomi yang sangat bergantung pada sumber daya alam.

Dari sudut pandang GDP, pendapatan per kapita, cadangan devisa, hingga kekayaan domestik total, masing-masing negara punya keunggulan tersendiri. 

Sementara Israel kerap terlihat dominan karena basis teknologinya, Iran justru mampu menunjukkan ketahanan luar biasa meski dibelit sanksi keras dan isolasi internasional.

 

