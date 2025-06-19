Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pejabat BUMN Dilarang Main Golf dan Istri Ikut Campur Urusan Kantor 

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |06:10 WIB
Pejabat BUMN Dilarang Main Golf dan Istri Ikut Campur Urusan Kantor 
Pejabat BUMN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengingatkan jajaran direksi BUMN untuk tidak bermain golf pada hari kerja. 

Menurutnya, aktivitas tersebut bisa menimbulkan citra negatif dari sisi profesionalisme dan etika bisnis.

"Saya bilang ke mereka (Direksi BUMN) saya tidak suka orang main golf di weekday. Bukan apa-apa, itu memberikan yang tidak bagus kepada masyarakat, kita digaji bagus, masa iya hari kerja ada di lapangan golf," ujarnya di Pelataran Senayan, Rabu 18 Juni 2025.

1. Pejabat BUMN

Dony menekankan bahwa pejabat BUMN seharusnya menunjukkan dedikasi tinggi demi menjaga performa perusahaan tetap optimal. Di bawah pengawasan BPI Danantara, para direksi BUMN akan dilarang keras bermain golf selama jam kerja.

Dia juga menyampaikan bahwa dirinya rutin mengadakan pertemuan dengan direksi BUMN yang baru setelah pelaksanaan RUPS dan adanya pergantian struktur manajemen. 

Dalam pertemuan tersebut, selain mengingatkan soal larangan bermain golf di hari kerja, Dony juga menegaskan bahwa direksi tidak perlu memiliki protokoler pribadi.

"Saya juga bilang, saya tidak suka orang punya protokol banyak-banyak. Bahkan istri juga ada protokolnya. Saya banyak ketemu CEO di dunia tidak punya protokol 10, ajudannya 8, apalagi kita pegawai negara," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
