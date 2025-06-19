Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Bakal Pangkas BUMN Logistik dan Asuransi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |13:18 WIB
Danantara Bakal Pangkas BUMN Logistik dan Asuransi
Danantara Pangkas BUMN Logistik dan Asuransi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) berencana mengonsolidasikan BUMN di sektor logistik dan BUMN asuransi. Terdapat 18 BUMN saat ini yang menjalankan usaha di sektor tersebut.

1. Beri Nilai Tambah

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyatakan dari 18 BUMN di sektor logistik itu hanya akan menjadi satu perusahaan besar. Proses pengonsolidasian sudah melalui proses fundamental business review terhadap keseluruhan BUMN.

"Jadi kita melakukan pengonsolidasian daripada bisnis kita, yang tadinya tadi logistiknya ada 18, nanti menjadi 1 perusahaan logistik yang size-nya cukup besar. Kemudian juga memberikan nilai tambah yang signifikan buat Danantara," kata Dony di Jakarta dikutip, Kamis (19/6/2025).

Dia menuturkan BUMN asuransi juga telah dilakukan fundamental business review. Di mana hasilnya, terdapat sejumlah BUMN yang menjalankan bisnis asuransi, tapi masih dalam skala kecil dan tidak cukup kompetitif dibandingkan perusahaan swasta.

"Kita punya 16 perusahaan insurance, tapi tidak kompetitif karena kecil-kecil,” tambahnya.

 

