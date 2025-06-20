Pegadaian Kanwil Semarang Jalin Kerja Sama dengan Kejari Batang, Bantu Tangani Hukum

PT Pegadaian Kanwil Semarang lakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Batang pada Kamis (19/6/2025). (Foto: dok Pegadaian)

JAKARTA - PT Pegadaian Kanwil Semarang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Batang pada Kamis (19/6/2025).

Hadir dalam acara tersebut Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Tegal Susatya Pramana dan Kepala Kejaksaan Negeri Kab Batang Efi Paulin Numberi beserta seluruh Jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Tegal, Susatya Pramana menyampaikan bahwa kerja sama ini dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pegadaian.

Pihaknya menjelaskan, Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memberikan bantuan hukum dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili PT Pegadaian berdasarkan surat kuasa khusus baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.

Termasuk di dalamnya membuat surat peringatan atau somasi maupun pemanggilan serta penagihan kepada nasabah yang menunggak.