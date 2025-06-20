Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Aplikasi Syariah Terintegrasi dari MNC Sekuritas: MotionTrade Hadir di Panggung SIW 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |14:29 WIB
Aplikasi Syariah Terintegrasi dari MNC Sekuritas: MotionTrade Hadir di Panggung SIW 2025
Aplikasi Syariah Terintegrasi dari MNC Sekuritas: MotionTrade Hadir di Panggung SIW 2025 (Foto: MNC Sekuritas)
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham konvensional, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah.

MNC Sekuritas berpartisipasi dalam gelaran Sharia Investment Week (SIW) 2025 yang berlangsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta pada Kamis (19/6/2025) hingga Sabtu (21/6/2025). Dalam ajang yang ditujukan bagi investor syariah pemula maupun berpengalaman ini, MNC Sekuritas memperkenalkan aplikasi MotionTrade Syariah sebagai solusi investasi syariah yang terintegrasi.

Head of Retail Distribution and Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem hadir sebagai narasumber talkshow dengan tema “Fast and Generous: Steering Your Finances with Eternal Glances” pada Jumat (20/6/2025), bersama dengan public figure Adrian Maulana dan Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI Muhammad Hasbi Zaenal.

Dalam paparannya, Luqman menyampaikan bahwa potensi pasar modal syariah di Indonesia masih sangat besar dan akan terus berkembang. Melalui aplikasi MotionTrade Syariah, MNC Sekuritas menghadirkan kemudahan investasi berbasis syariah melalui konsep #SatuPintuMudahBersyariah, yaitu satu aplikasi terintegrasi yang mendukung tujuan finansial dunia dan akhirat.

“MNC Sekuritas saat ini memiliki 20 Galeri Investasi Syariah yang berfungsi sebagai pusat edukasi keuangan syariah. Lewat aplikasi MotionTrade Syariah, investor dapat memilih 614 saham syariah, 30 reksa dana syariah, 297 sukuk korporasi, dan 2 ETF berbasis syariah,” ujar Luqman.

 

