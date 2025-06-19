MNC Sekuritas Dukung Ekosistem Pasar Modal Syariah Lewat Gelaran Acara SIW 2025

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham konvensional, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah.

MNC Sekuritas mendukung agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam gelaran acara Sharia Investment Week 2025 (SIW 2025).

Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari secara hybrid pada Kamis (19/6/2025) hingga Sabtu (21/6/2025).

Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas berkesempatan untuk menghadiri langsung pembukaan SIW 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Kamis (19/6/2025).

Yukkas mengatakan bahwa MNC Sekuritas berkomitmen untuk terus aktif dalam pengembangan ekosistem pasar modal syariah di Indonesia, baik melalui penyediaan layanan investasi yang sesuai prinsip syariah maupun melalui edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat luas.

“Jumlah investor syariah baru di MNC Sekuritas YTD Mei 2025 tercatat mengalami kenaikan sebesar 251% dibandingkan YTD Mei 2024. Hal ini mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap instrumen pasar modal berbasis syariah cukup tinggi, sekaligus menjadi indikator positif bahwa edukasi dan literasi pasar modal syariah oleh MNC Sekuritas semakin disambut baik oleh publik,” ujar Yukkas.