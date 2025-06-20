Viral Menu Makan Bergizi Berupa Bahan Mentah Saat Libur Sekolah, Ini Respons Kepala BGN

JAKARTA - Viral menu Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa bahan mentah di Tangerang Selatan yang diberikan selama masa libur sekolah.

Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, sampai saat ini tidak ada kebijakan resmi yang mengatur pembagian MBG dalam bentuk tersebut.

"Belum ada kebijakan BGN seperti itu (memberikan menu MBG bahan mentah)," kata Dadan, Jumat (18/6/2025).

BGN saat ini sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) untuk pelaksanaan program MBG selama libur sekolah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pola kehadiran peserta didik dan keberlanjutan pemberian asupan gizi secara efektif.

Dia menyebut, telah meminta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk melakukan survei langsung kepada peserta didik, guna mengetahui intensitas kehadiran mereka ke sekolah untuk menerima manfaat MBG.

"Jika siswa masih bisa datang ke sekolah, maka MBG akan diberikan dalam bentuk fresh food, dan siswa juga bisa dibekali makanan tahan lebih lama seperti telur, buah, dan susu untuk 1 atau 2 hari ke depan," jelasnya.