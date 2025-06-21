Advertisement
HOME FINANCE

PNM Raih Silver di IDEAS 2025 Berkat Program Komunikasi ESG RE3

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |14:15 WIB
PNM Raih Silver di IDEAS 2025 Berkat Program Komunikasi ESG RE3
PNM raih Silver Winner dalam ajang The 4th IDEAS 2025 untuk kategori Environmental dalam pilar ESG. (Foto: dok PNM)
A
A
A

JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam prinsip keberlanjutan dengan mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengelolaan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta penerapan ekonomi sirkular.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui program inovatif bertajuk “RE3: Reduce, Re-love, Restyle” yang mengusung pendekatan kreatif dalam mengurangi limbah tekstil sekaligus memberdayakan masyarakat. Berkat inisiatif ini, PNM berhasil meraih penghargaan Silver Winner dalam ajang The 4th Indonesia DEI and ESG Awards (IDEAS) 2025, untuk kategori Environmental dalam pilar ESG (Environmental, Social, Governance).

IDEAS merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi oleh PR Indonesia Group sebagai bentuk apresiasi kepada institusi yang menjalankan praktik komunikasi berbasis DEI (Diversity, Equity, Inclusion) dan ESG secara efektif dan berdampak.

Tahun ini, IDEAS mencatat 85 entri dari 46 institusi lintas sektor, mulai dari BUMN, kementerian/lembaga, hingga sektor swasta dan organisasi non-profit. Hanya 55 program terpilih yang dinilai layak menerima penghargaan, termasuk program RE3 dari PNM.

Program RE3 menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor internal dan eksternal PNM. Melalui program ini, lebih dari 10,5 ton pakaian layak pakai berhasil dikumpulkan dari donasi karyawan PNM di seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2 3
