HOT ISSUE

Anti WFH, Pengusaha Ini Buktikan Kesuksesan dengan Masuk Kerja 5 Hari Sepekan

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |01:02 WIB
Percaya bahwa menjadi ambisius berarti bersedia hadir onsite di tempat kerja selama 5 hari penuh dalam seminggu. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Tren kerja jarak jauh dengan waktu fleksibel semakin diminati banyak profesional. Namun sistem kerja seperti ini tidak berlaku bagi pemilik brand fashion ternama, Skims dan Good American, Emma Grede. 

Menurut Emma, ambisi yang besar tidak bisa disertai dengan kebiasaan kerja yang longgar. Perempuan berusia 42 tahun ini percaya bahwa menjadi ambisius berarti bersedia hadir onsite di tempat kerja selama 5 hari penuh dalam seminggu. 

“Bagaimana mungkin Anda bisa belajar jika tidak hadir dan terlibat langsung di tempat kerja?” ungkap Emma, dilansir dari CNBC.com. Jumat (20/6/2025). 

Berdasarkan pengalamannya, Emma selalu duduk dekat pimpinan saat rapat dan menuliskan setiap kalimat yang keluar dari bosnya. 

Emma kemudian meniru ucapan atasannya ketika menelepon. Dia mempelajari cara berbicara, pemilihan kata, dan membangun kesan dalam percakapan. Ini semua menjadi bagian dari proses belajar Emma dalam membangun dirinya. 

Emma yang kini memiliki kekayaan hingga USD405 juta mengaku tidak sungkan menerapkan nilai kerja selaras di perusahaan-perusahaan miliknya. Pendiri brand pembersih rumah Safely ini percaya membangun bisnis dari nol memerlukan komitmen penuh setiap hari. 

“Saya memiliki bisnis yang membutuhkan orang yang bekerja 100% setiap hari,” ungkap Emma.

Dirinya paham tidak semua orang ada dalam kondisi ideal untuk datang ke kantor setiap waktu. Oleh karena itu, Emma menerapkan peraturan untuk ibu yang melahirkan bisa kerja secara hybrid. 

 

