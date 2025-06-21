Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Hasil Investigasi Iphone Penumpang Hilang di Pesawat Garuda Indonesia 

Beby Apriliani , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |10:15 WIB
Berikut Hasil Investigasi Iphone Penumpang Hilang di Pesawat Garuda Indonesia 
Garuda Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA – PT Garuda Indonesia (persero) Tbk (GIAA) telah menyelesaikan penyelidikan internal kasus kehilangan iphone seorang penumpang pada penerbangan GA-716 yang menghubungkan Jakarta ke Melbourne pada tanggal 6 Juni 2015.

Hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan awak pesawat Garuda Indonesia.

Direktur Pemasaran Garuda Indonesia, Ade R Susardi mengungkapkan, penyelidikan internal di Garuda Indonesia dikerjakan secara komprehensif dengan melakukan koordinasi yang ketat bersama sejumlah pihak terkait, yang berlangsung dari 6 hingga 18 Juni 2025.

“Berdasarkan hasil investigasi, belum terdapat bukti untuk mengindikasikan adanya keterlibatan awak pesawat Garuda Indonesia dalam dugaan kehilangan barang dimaksud,” kata Ade di Jakarta.

1. Garuda Lapor Polisi

Sebagai wujud komitmen untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa, Garuda Indonesia telah secara resmi melaporkan insiden ini kepada Kepolisian Republik Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal.

Selanjutnya, Garuda Indonesia berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung proses investigasi tersebut dan siap memberikan informasi yang diperlukan oleh kepolisian demi mencapai kesimpulan proses hukum yang adil, objektif, dan transparan bagi semua pihak.

 

