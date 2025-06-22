Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Kebijakan Diskon 50 Persen Tambah Daya Listrik hingga 2 Juli 2025, Ini Ketentuannya

Muhammad Aziz , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |19:05 WIB
Ada Kebijakan Diskon 50 Persen Tambah Daya Listrik hingga 2 Juli 2025, Ini Ketentuannya
Ada Kebijakan Diskon 50 Persen Tambah Daya Listrik hingga 2 Juli 2025, Ini Ketentuannya (Foto: PLN)
JAKARTA - Pelanggan listrik khusus di Jakarta bisa menikmati kemudahan tambah daya dengan biaya lebih hemat. PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya resmi memberikan diskon sebesar 50 persen untuk biaya penyambungan layanan tambah daya. 

Program ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin melakukan tambah daya hingga maksimal 7.700 VA. Program promo ini berlaku mulai 19 Juni hingga 2 Juli 2025 dan dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile. 

Pelanggan cukup melakukan transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik untuk memperoleh kode voucher diskon yang nantinya bisa digunakan untuk proses tambah daya.

"Ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada warga Jakarta. Kami ingin menghadirkan kemudahan bagi pelanggan yang membutuhkan peningkatan daya listrik, baik untuk kenyamanan rumah tangga maupun mendukung usaha mereka," ujar General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch Andy Adchaminoerdin di Jakarta.

Andy menjelaskan, voucher hanya berlaku untuk satu pelanggan (IDPEL) dan tidak dapat dipindah-tangankan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keadilan distribusi manfaat kepada pelanggan yang benar-benar membutuhkan.

 

Halaman:
1 2
