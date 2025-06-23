IHSG Dibuka Anjlok ke 6.833 Usai AS Serang Iran

, Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |09:44 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka terkoreksi pada level 6.833 pada perdagangan Senin (23/6/2025).

Pada pukul 09.06 WIB, IHSG tercatat turun 2,05 persen atau 141,90 poin ke level 6.765. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 2,96 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1,61 triliun dan ditransaksikan sebanyak 160.091 kali.

1. Konsolidasi Saham

Adapun, sebanyak 442 saham harganya turun, 68 saham harganya naik dan 118 saham lain harganya stagnan.

Seluruh sektor melemah dengan sektor teknologi turun 1,91 persen, sektor energi turun 1,51 persen, sektor kesehatan turun 1,16 persen, sektor bahan baku turun 2,34 persen, sektor transportasi turun 0,44 persen, sektor infrastruktur turun 2,46 persen, sektor keuangan turun 1,75 persen, sektor industri turun 1,59 persen, sektor properti turun 2,46 persen, sektor siklikal turun 2,55 persen dan sektor non siklikal turun 2,34 persen.

2. Top Gainers

Tiga saham yang mengisi jajaran top gainers yakni PT Master Print Tbk (PTMR) yang naik 21,67 persen ke level Rp292, PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) naik 17,46 persen ke level Rp222 dan PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) naik 15,32 persen ke level Rp128.