Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Melemah, Dampak Perang Israel dan Iran?

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |08:56 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Melemah, Dampak Perang Israel dan Iran?
IHSG Diprediksi Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan awal pekan hari ini Senin (23/6/2025).

1. Analisa Saham

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG gagal menembus di atas garis SMA-20 pada chart 30 menit, yang membuka peluang ekstensi koreksi menuju 6.842 sebagai target terdekat berdasarkan analisis Fibonacci projection. 

“Mungkin akan segera terlihat adanya rebound jika IHSG tetap berada di atas 6.842. Namun, jika turun di bawah support fraktal harian di 6.811, maka akan terbuka peluang untuk IHSG mengejar target koreksi lebih jauh menuju 6.708 atau bahkan 6.561,” kata Ivan dalam risetnya.

Adapun level support IHSG berada di 6.811, 6.765 dan 6.708. Sementara level resistennya di 6.975, 7.018, 7.080, 7.122 dan 7.181.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191765/saham-oeU3_large.jpg
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191762/saham-s6NS_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191584/ihsg_menguat-8hMk_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement