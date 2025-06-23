IHSG Hari Ini Diprediksi Melemah, Dampak Perang Israel dan Iran?

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan awal pekan hari ini Senin (23/6/2025).

1. Analisa Saham

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG gagal menembus di atas garis SMA-20 pada chart 30 menit, yang membuka peluang ekstensi koreksi menuju 6.842 sebagai target terdekat berdasarkan analisis Fibonacci projection.

“Mungkin akan segera terlihat adanya rebound jika IHSG tetap berada di atas 6.842. Namun, jika turun di bawah support fraktal harian di 6.811, maka akan terbuka peluang untuk IHSG mengejar target koreksi lebih jauh menuju 6.708 atau bahkan 6.561,” kata Ivan dalam risetnya.

Adapun level support IHSG berada di 6.811, 6.765 dan 6.708. Sementara level resistennya di 6.975, 7.018, 7.080, 7.122 dan 7.181.