IHSG Sesi I Melemah ke Level 6.789

, Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |12:55 WIB

IHSG Sesi I (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 1,70 persen atau 117,42 poin ke level 6.789 pada perdagangan sesi pertama, Senin (23/6/2025).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,19 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp7,53 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 807.285 kali. Adapun, sebanyak 538 saham harganya turun, 124 saham harganya naik dan 133 saham lain harganya stagnan.

1. Saham Konsolidasi

Sektor teknologi turun 2,79 persen, sektor energi turun 2,10 persen, sektor kesehatan turun 1,57 persen, sektor bahan baku turun 1,39 persen, sektor transportasi 0,51 persen, sektor infrastruktur turun 1,86 persen, sektor keuangan turun 1,00 persen, sektor industri 1,96 persen, sektor properti turun 2,72 persen, sektor siklikal turun 2,79 persen dan sektor non siklikal turun 2,16 persen.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Sigma Energy Compressindo Tbk (SICO) naik 29,25 persen ke Rp137, PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) naik 25,00 persen ke Rp155, dan PT Master Print Tbk (PTMR) naik 22,50 persen ke Rp294.